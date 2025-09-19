Niegan que el PAN esté secuestrado por un grupo

Es totalmente falso que el Partido Acción Nacional de Reynosa esté secuestrado por un grupo de miembros de éste instituto político como lo afirma el ex regidor Miguel Hernández Cedillo.

Así lo declaró de manera tajante Juana Alicia Sánchez Jiménez, quien jefatura la Delegación Municipal del PAN y quien forma parte del cabildo local.

"Si tiene algo que señalar, Hernández Cedillo debe hacerlo en las reuniones informativas que se celebran una vez por mes en la sede de nuestro partido. Si tiene alguna queja, que ahí mismo la exponga", dijo Sánchez Jiménez.

Además, agregó, hace mucho tiempo que no se aparece por el partido y habla nadamas por hablar, mejor que venga y lo que tenga que decir lo diga frente a nosotros.

Lo que debe hacer es acercarse al partido y si es su deseo que haga señalamientos y si quiere enviar alguna queja al Comité Ejecutivo Nacional que lo haga pero con argumentos válidos, no con mentiras ni invenciones.

Lo que debe hacer es dejarse de andar chapulineando en otros partidos políticos y que se acerque a Acción Nacional si ese es su deseo, terminó diciendo la delegada municipal del blanquiazul.



