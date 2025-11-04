Comienza dispersión de pagos del actual bimestre

Autoridades de Bienestar Federal iniciaron con la dispersión de pagos de los programas sociales correspondientes al bimestre noviembre-diciembre.

El depósito se realizará de manera escalonada del 3 al 27 de noviembre, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Recibirán el apoyo los que están afiliados a los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar, así como los apoyos de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

La dependencia federal recordó que, una vez realizado el depósito, los beneficiarios podrán disponer de su dinero de manera inmediata, utilizando sus tarjetas del Bienestar en cajeros automáticos o puntos autorizados.

El calendario de pagos quedó establecido de la siguiente manera: el lunes 3 de noviembre corresponde a la letra A, martes 4 a la B, miércoles 5 de noviembre a la C, jueves 6 a la C, viernes 7 a las letras D, E y F, lunes 10 a la G, martes 11 a la G, miércoles 12 a las letras H, I, J y K, jueves 13 a la L, viernes 14 a la M, martes 18 a la M, miércoles 19 a las letras N y Ñ, jueves 20 a las letras P y Q, viernes 21 a la R, lunes 24 a la R, martes 25 a la S, miércoles 26 a las letras T, U y V, y jueves 27 de noviembre a las letras W, X, Y y Z.

Las autoridades federales exhortaron a la población a no dejarse engañar por intermediarios y a consultar únicamente los canales oficiales del Gobierno de México.



