Alistan pago de becas dirigidos a estudiantes

Autoridades federales preparan el pago de becas para los diversos niveles educativos que se realizarán durante el actual ciclo escolar.

En los meses de octubre, diciembre de 2025, febrero, abril y junio de 2026, los pagos se harán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Entre los esquemas contemplados se encuentran la beca Benito Juárez para estudiantes de educación media superior, la beca Rita Cetina para educación básica, así como el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido a estudiantes de nivel superior.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que ya está disponible el calendario de pagos para los beneficiarios de los diferentes programas de apoyo educativo.

El orden de los pagos está determinado por la primera letra del apellido del titular de la tarjeta, por lo que se recomienda a los becarios estar atentos al calendario que se publica en el portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas.