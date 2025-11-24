Pago de placas y tarjeta al alcance de tu celular

Facilitan a la ciudadanía el pago de trámites vehiculares, ya que las personas podrán cubrir el costo de sus placas, engomado y tarjeta de circulación directamente desde su teléfono celular. Lo anterior, es mediante la incorporación del sistema CoDi, lo que busca agilizar el proceso y reducir tiempos de espera por parte de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas.

El trámite se realiza ingresando al portal oficial de Finanzas, donde el usuario deberá seleccionar la opción realizar trámite y posteriormente pago en ventanilla bancaria y al llenar los datos solicitados, el sistema permite elegir entre dos formas de recibir la documentación vehicular.

Se puede elegir la modalidad personal sin costo, una vez realizado el pago deberán presentarse a la Oficina Fiscal después de cinco días hábiles con los requisitos señalados, o bien la opción de mensajería.