Aseguran tener medicinas para pacientes con VIH/SIDA

Aseguran en UNEME/CAPASITS Reynosa que cuentan con suficiente medicamento para atender a los pacientes con VIH/SIDA.

“Hasta ahorita no nos ha faltado ninguno de los que componen los tratamientos médicos que les entregamos a las 1,200 personas que han contraído la enfermedad”, dijo Juana Díaz García, titular de la institución médica.

“Estimamos que una cifra aproximada de 500 acuden en un sólo mes por sus medicinas. En algunos casos se les da suficiente como para que les alcance para dos o tres meses”, añadió.

A quienes ya se les haya agotado la dotación, los invitó a que se acerquen a esta institución para que se les asigne la siguiente entrega.

El tratamiento con medicamentos para el VIH se llama terapia antirretroviral (TAR) y consiste en tomar una combinación de medicinas todos los días.

Los medicamentos no curan la infección por VIH pero sí ayudan a los pacientes a vivir una vida más larga y saludable.

YA SON 172

Los casos nuevos de SIDA en esta fronteriza ciudad, ya ascienden a 172. Cada vez son más, lo que significa que hay personas que no están protegiéndose cuando se trata de sostener una relación sexual con personas desconocidas, explicó Díaz García, de la Unidad de Especialidades Médicas y Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

También el número de pacientes que llegan a fallecer, continúa incrementando, pues a estas alturas ya suman alrededor de 70.



