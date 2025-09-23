Confirmado: es expulsado del PT Oscar Milton Azuara

Al preguntársele cual fue el motivo, la líder petista respondió que aquel solo se la pasa criticando a todo el mundo, en lugar de asumir una postura propositiva y que pudiera contribuir impulsar las actividades partidistas.

Oscar Milton Azuara está expulsado del Partido del Trabajo y nadie lo sabe, reiteró la dirigente de este instituto político, Oalla Yadira Delgadillo Chapa, en visita realizada a la nueva sede del PT en Reynosa.

Como se sabe, durante 4 décadas Oscar Milton Azuara se ha auto definido como el auténtico fundador del Partido del Trabajo en el Estado de Tamaulipas y desde luego en Reynosa.

No obstante de acuerdo con la información vertida por la dirigente del Partido del Trabajo Oalla Yadira Delgadillo Chapa, a la fecha Oscar Milton Azuara está expulsado.

Vía celular este diario buscó localizar a Oscar Milton Azuara para conocer su opinión, sin embargo no fue posible contactarse con é, al ser rechazada la llamada.

Lo que se sabe de Oscar Milton Azuara en la última conversación, es que sigue con sus actividades proselitistas en favor del PT, como antes.

En tanto, la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido del Trabajo, Oalla Yadira Delgadillo Chapa, dijo por otra parte que continúan las actividades de este instituto político en la nueva sede del PT ubicada en la calla San Luis de colonia Rodríguez de esta ciudad.

El local está siendo reacondicionado para recibir a la militancia y los simpatizantes, se informó.



