No he sido expulsado del PT: Oscar Milton Azuara

"Nadie tiene derecho a expulsarme del Partido del Trabajo, desde hace décadas soy el legitimo fundador del PT en Tamaulipas y de la verdadera izquierda", afirmó a El Mañana Oscar Milton Azuara, fundador, líder y gestor social petista.

En todo caso si me quieren expulsar se me debió haber hecho primero un exhorto a nivel municipal, luego un exhorto estatal y después haber enviado el caso a la Comisión de Garantías y Controversias del CEN, ese es el mecanismo que se debe llevar a cabo, lo cual no ha sucedido, afirmó ayer a El Mañana el líder petista, Oscar Milton Azuara.

Respondió con estas palabras a la declaración planteada por la regidora y dirigente local del Partido del Trabajo, Olalla Yadira Delgadillo Chapa, quien informó que lo había expulsado de este instituto político.

En pocas palabras ella no está facultada para expulsar a nadie, y menos a mi que tengo una enorme trayectoria política y social, de auténtica gestión social para el beneficio del pueblo, desde que se fundó en PT en Tamaulipas, remarcó.

La verdad, Olalla Yadira Delgadillo Chapa no representa a la verdadera izquierda; sólo está como regidora y dirigente del PT porque era esposa de Juan Gonzalez Lozano, pero hasta ahí, se señaló Milton Azuara.

Ahora Delgadillo Chapa es regidora propietaria en el Cabildo, y la hija de Juan Gonzalez es la regidora suplente, esa no es la verdadera izquierda, aseguró Milton Azuara.

Aclaró que esto no es un problema personal aunque parezca, y subrayó que es evidente que la regidora y dirigente del Comité Municipal del Partido del Trabajo ha incurrido en nepotismo, por lo que -dijo- no representa los intereses del PT.

Lo que ella está buscando en realidad es su reelección como regidora para seguir cobrado en el Ayuntamiento, por eso me está subiendo al ring, pero como mujer mis respetos, por la equidad de género, concluyó.







