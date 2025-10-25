Convoca Oscar Milton a un debate con Olaya Delgadillo

En un hecho insólito, el fundador y gestor social del Partido del Trabajo, Oscar Milton Azuara, retó abiertamente un debate político a la regidora y dirigente del Comité Municipal del PT en Reynosa, Olalla Yadira Delgadillo Chapa, en espera de una respuesta.

¿Qué ocurrió?

El antecedente más inmediato consiste en que la actual presidenta de ese instituto político informó que Oscar Milton Azuara estaba expulsado del partido, a lo cual éste respondió de inmediato que nadie lo puede expulsar, y que el caso tendría que ser turnado a la Comisión Ejecutiva Nacional, para lo cual se tendrían que respetar los estatutos.

"Aquí no se trata de asuntos personales, de ninguna manera, sino de llevar a cabo un debate político de altura", afirmó categórico el fundador y gestor del Partido del Trabajo.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

De cristalizarse este encuentro como lo propone Oscar Milton Azuara, pasaría a la historia porque de hecho sería el primer debate político de cara al proceso electoral 2027. Previo a esta reunión, el fundador y gestor social del Partido del Trabajo en la región dijo que en realidad lo que pasa es que Olalla Yadira Delgadillo Chapa busca reflectores porque se quiere reelegir como regidora sin merecerlo, y sin hacer trabajo político.

"Lo que sucede es que inmerecidamente ella se quiere reelegir como regidora del Cabildo, pero no lo vamos a permitir porque no es justo", aseguró Milton Azuara, quien reiteró la invitación para sostener un debate político con la regidora y dirigente del Comité Municipal del PT en Reynosa.

Esperaré paciente la respuesta de Olalla Yadira Delgadillo Chapa, en relación a mi invitación para tener un debate político, aseveró el fundador y gestor social del Partido del Trabajo en la región. Lo que sí se sabe es que a diferencia del Comité Municipal del Partido del Trabajo ubicado en la calle Michoacán, el otro comité sí está trabajando con mayor énfasis, afiliando y reafirmando a nuevos militantes preparando al PT para la elección política electoral de 2027, concluyó.