Invertir en bienes raíces hace crecer patrimonio

El cierre de un año y el inicio de otro no solo representan un momento de reflexión y planeación personal, también se han consolidado como una de las etapas más estratégicas para invertir en bienes raíces, particularmente en mercados urbanos con alta demanda, como la Ciudad de México.

Especialistas del sector inmobiliario coinciden en que este periodo concentra condiciones únicas para quienes buscan proteger su patrimonio frente a la inflación, diversificar inversiones y capitalizar oportunidades con visión de mediano y largo plazo. Ajustes fiscales, mayor flexibilidad en negociaciones, así como una lectura más clara del comportamiento del mercado para el año entrante, hacen de estos meses un punto clave para la toma de decisiones.

Ventajas de invertir en bienes raíces al cierre del año

En este contexto, desarrollos verticales bien ubicados y con fundamentos sólidos se posicionan como una alternativa inteligente y resiliente, especialmente en zonas que concentran conectividad, servicios, centros de trabajo y vida urbana.

De acuerdo con analistas inmobiliarios, este momento ofrece ventajas como:

- Planeación financiera y fiscal. Cerrar el año con una inversión tangible permite estructurar mejor el patrimonio y anticipar estrategias para el siguiente ejercicio.

- Mayor margen de negociación: el dinamismo propio de fin de año abre oportunidades para condiciones atractivas en precio y esquemas de compra.

- Plusvalía sostenida. Los proyectos bien ubicados tienden a mantener e incrementar su valor, incluso en contextos de volatilidad económica.

- Demanda constante. La vivienda en zonas centrales y conectadas mantiene un interés sólido tanto para habitar como para rentar.

Impacto de la verticalización en el mercado inmobiliario

La verticalización de las ciudades se ha convertido en una respuesta natural al crecimiento urbano, priorizando cercanía, movilidad y calidad de vida. En este escenario, proyectos como University Tower®, ubicado sobre Paseo de la Reforma en CDMX, concentran los elementos que hoy buscan los inversionistas: localización estratégica, diseño arquitectónico contemporáneo, amenidades integradas y un entorno con alta demanda habitacional.

Invertir en este tipo de desarrollos no solo responde a una lógica financiera, sino también a una tendencia de vida urbana que privilegia el tiempo, la conectividad y el acceso a servicios clave, factores que impactan directamente en la plusvalía del inmueble.

"El cierre e inicio de año es un momento clave para tomar decisiones patrimoniales inteligentes. Invertir en bienes raíces bien ubicados no solo protege el capital, también permite proyectar estabilidad y crecimiento a largo plazo, aun en escenarios económicos retadores", señaló Ingrid Acebo, vocera de University Tower®.

Proyecciones de plusvalía en Paseo de la Reforma

A este contexto se suma el atractivo de la zona en términos de rentabilidad y demanda futura. "Paseo de la Reforma ha mostrado un comportamiento sólido en plusvalía, ya que actualmente se ubica por encima del 8%. A ello se suma la proyección de ocupación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, donde México será una de las sedes, que podría alcanzar entre 90% y 100% en esta zona estratégica, lo que convierte a este momento en una oportunidad excepcional tanto para inversionistas como para quienes buscan ingresos por renta en el corto y mediano plazo", agregó Acebo.

A diferencia de otros instrumentos financieros, el sector inmobiliario ha demostrado ser un refugio de valor en periodos de incertidumbre. La combinación entre ubicación, calidad constructiva y demanda constante convierte a la vivienda vertical en una inversión que trasciende coyunturas y acompaña los ciclos económicos con mayor solidez.