Tamaulipas tendrá más oportunidades laborales

Para impulsar la superación académica del personal y abrir espacios laborales a los estudiantes o egresados tamaulipecos y que tengan la oportunidad de trabajar en las aduanas de México, se firmó importante Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Aduanas y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Así lo dio a conocer el Lic. Héctor Martín Garza González, quien estableció que "como ciudadano o como servidor púbico tiene "el compromiso de servir a la comunidad sin tasa ni medida, y con la pasión de ser parte de una mejor sociedad que dignifique la vida de todas y todos los reynosenses".

"Soy el enlace y gestor con el Director General de Aduanas Rafael Marín Mollinedo y con el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, que arrojó como resultado muy positivo la firma del Primer Convenio de Colaboración para la Superación Académica del Personal y abrir espacios a los estudiantes o egresados tamaulipecos para trabajar en las aduanas de México, señaló Garza González.

Por último el ex funcionario federal refrendó su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la población.