Corning recluta talento estudiantil de la UTTN

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), bajo la dirección del rector, Edgar Garza Hernández, recibió al equipo de Recursos Humanos de la empresa Corning Optical Communications Reynosa, quien llevó a cabo una jornada de reclutamiento dirigida especialmente a estudiantes próximos a egresar y a profesionales formados en esta casa de estudios.

Esta actividad forma parte de las estrategias de vinculación que la universidad impulsa para acercar oportunidades laborales de calidad a su comunidad.

Corning Optical Communications, reconocida a nivel internacional por su liderazgo en la fabricación de cables y soluciones de comunicación basados en fibra óptica, se ha consolidado como uno de los pilares industriales de la región. Gracias a su alto crecimiento y a la especialización de sus procesos, la compañía se ha posicionado como el principal empleador de Reynosa, superando en número de colaboradores a la mayoría de las maquiladoras establecidas en la ciudad. Su presencia representa un referente para quienes buscan integrarse a un entorno de alta tecnología y desarrollo profesional constante.

¿Qué oportunidades laborales ofrece Corning Optical?

La actividad se desarrolló en el aula audiovisual de la UTTN, donde alumnos y egresados de las carreras de Mecatrónica y Procesos Industriales participaron activamente en el proceso de selección. Durante la jornada, los representantes de Corning presentaron información sobre la empresa, los perfiles requeridos y las responsabilidades de las vacantes disponibles, entre ellas la posición de Técnico de Procesos, considerada estratégica para la operación y mejora continua dentro de la planta. Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de entrevistarse y aclarar dudas sobre los planes de crecimiento, el ambiente laboral y los programas de capacitación que ofrece la compañía.

Detalles de la jornada de reclutamiento en UTTN

El rector, Edgar Garza Hernández, expresó su agradecimiento a Corning por mantener la confianza en el talento formado en la institución y destacó que los estudiantes de la UTTN cuentan con una sólida preparación académica y competencias técnicas que les permiten integrarse con éxito al sector productivo. Además, subrayó la importancia de fortalecer estos lazos con la industria para asegurar que los jóvenes tengan acceso a empleos dignos, bien remunerados y acordes con su formación.

Impacto del reclutamiento en la comunidad estudiantil

Con actividades como esta, la UTTN reafirma su compromiso de impulsar la empleabilidad de sus alumnos y egresados, alineándose a las políticas educativas del gobernador Américo Villarreal Anaya. A través de la Secretaría de Educación, encabezada por Miguel Ángel Valdez García, se busca consolidar un modelo educativo que facilite la transición de los estudiantes hacia el mercado laboral, fortaleciendo el desarrollo económico y social del estado.

Autoridades de la UTTN, reafirman su compromiso con la sociedad estudiantil, ofreciéndoles más y mejores oportunidades de crecimiento.