Persisten dudas sobre la llamada Ley Silla

Representantes sindicales manifestaron opiniones encontradas sobre los avances en la aplicación de la llamada Ley Silla, misma que entró en vigor el pasado mes de diciembre, al señalar que, si bien la medida busca garantizar periodos de descanso a trabajadores que permanecen largas jornadas de pie, en la práctica aún existen vacíos, limitaciones de espacio y dudas sobre sus verdaderos alcances.

¿Qué opinan los sindicalistas sobre la Ley Silla?

De acuerdo con los dirigentes, la intención de la norma es positiva al reconocer la necesidad de ofrecer momentos de descanso y condiciones más dignas para empleados del comercio y servicios. Sin embargo, advirtieron que no todas las actividades laborales pueden adaptarse fácilmente al uso de sillas, como ocurre en panaderías, tiendas de conveniencia o áreas donde se requiere movilidad constante o manipulación de mercancía.

"Estamos a favor de que los trabajadores tengan un momento para sentarse y descansar, incluso de manera programada, por ejemplo cada dos horas. Pero también hay que analizar cómo se va a aplicar en centros de trabajo pequeños o saturados de mercancía, donde físicamente no hay espacio para colocar sillas adecuadas", expresaron.

Limitaciones en la aplicación de la Ley Silla

Los sindicalistas señalaron que, en algunos casos, las empresas han optado por soluciones mínimas únicamente para cumplir con la norma y evitar sanciones por parte de la Secretaría del Trabajo, como la colocación de bancos pequeños o sillas improvisadas, sin respaldo ni descansabrazos, lo que está lejos de ofrecer un descanso real y ergonómico.

Asimismo, alertaron que grandes cadenas comerciales podrían responder a esta obligación reduciendo el número de cajas abiertas o acelerando la adopción de nuevas tecnologías, lo que, contrario a mejorar las condiciones laborales, podría traducirse en menos empleos o mayores cargas de trabajo para el personal restante.

Impacto de la Ley Silla en el empleo y condiciones laborales

Indicaron que durante el periodo de prórroga otorgado hasta finales de noviembre, muchos establecimientos retiraron posteriormente las sillas una vez cumplida la inspección inicial, lo que ha reducido las quejas formales, aunque reconocieron que no se ha tenido acceso amplio a centros como maquiladoras para constatar si la medida se aplica de fondo.