Hace Coepris operativo en clínicas particulares

Un operativo sanitario dirigido a clínicas particulares existentes en Reynosa, encabezó ayer jueves Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, comisionado de COEPRIS en Tamaulipas, sin que hasta el momento se haya emitido declaración alguna respecto a los resultados obtenidos a raíz de las verificaciones realizadas.

Erika Sagrario Hernández Estrada, titular a nivel local de la dependencia, confirmó las verificaciones tanto sanitarias así como administrativas a efecto de que todas estén cumpliendo con lo que señala la ley en esa materia.

La misma Hernández Estrada acompañó durante las labores realizadas a su superior jerárquico así como personal bajo su mando.

Una de las clínicas supervisadas fue la Miravalle sin que haya definido la ubicación de la misma y tampoco el resultado que arrojaron las revisiones efectuadas en ese lugar.

Ninguno de los dos funcionarios dieron a conocer qué irregularidades encontraron durante los trabajos de verificación, al menos hasta el momento de cerrar la edición.

También se ignora si dentro de las visitas hechas, se incluyeron las clínicas estéticas.

OPERATIVO ANTERIOR

Hace apenas unos días y tras la muerte de una residente de Estados Unidos que fue sometida, en la clínica DaVinci Esthetic Aesthetic Surgery a una cirugía estética, se ordenó el cierre temporal de quirófanos del lugar ubicado en la colonia Del Prado, en tanto continuaban las investigaciones.