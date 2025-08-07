Orienta Profeco a familias

Arranca Profeco operativo de regreso a clases, con vigencia del 04 al 31 de agosto, el cual tiene como finalidad el llevar una serie de recomendaciones a los consumidores con respecto a este gasto importante que genera la compra de útiles escolares.

Jose Luis Marquez Sánchez, director de la oficina de defensa del consumidor, zona nor-oriente de la Procuraduría Federal del Consumidor, recomendó a las familias consultar la revista del consumidor del mes de agosto, la cual fue recientemente publicada y es de fácil acceso en la página de la Profeco, ya que en ella lograran encontrar análisis importantes con respecto a calidad y precio en distintos artículos escolares.

"Tenemos esta constante vigilancia que se va a estar realizando por parte de esta oficina zona nor oriente así como todas las 38 oficinas en el País, es una instrucción por parte de nuestro procurador Cesar Ivan Escalante Ruiz de poner mucho énfasis en estas posibles denuncias que se puedan presentar", expresó Marquez.

Destacó que se estarán realizando las verificaciones de bienes productos y servicios necesarias para que se cumpla con las normas oficiales mexicanas, anuncio que todo aquello que afecte la vida, la salud la seguridad o la economía serán suspendidos de forma parcial en cuestiones de comercialización o inmovilizar algún tipo e producto, invitando a la ciudadania a realizar las quejas correspondientes.

Asimismo informó que finalizó con éxito el programa de verificación y vigilancia vacacional y turístico, verano 2025 el cual llevaron a cabo del 17 al 31 de Julio.