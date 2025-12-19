Cruzará por Reynosa caravana de paisanos

El próximo 20 de diciembre se tiene programado el arribo de una caravana de paisanos que cruzará por la ciudad de Reynosa, con destino al centro del país, como parte de las acciones de acompañamiento y seguridad para connacionales que regresan a México durante la temporada decembrina.

Ruta de la caravana de paisanos

La caravana estará integrada por alrededor de 100 vehículos, cifra que podría incrementarse, y su ingreso se realizará por el cruce internacional de Pharr en horas de la mañana.

Tras su entrada a territorio nacional, el contingente avanzará por la ruta Pharr-Reynosa-Ciudad Victoria-Tula-Río Verde, San Luis Potosí-Arroyo Seco, Querétaro.

Detalles del operativo de seguridad

En el operativo participarán autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, encabezadas por el Gobierno Federal, quienes brindarán acompañamiento y apoyo a lo largo del trayecto, con el objetivo de garantizar un traslado seguro y ordenado para las familias que integran la caravana.

Previo al evento, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre las instancias involucradas, en la que se definieron las estrategias de logística, seguridad y atención a los participantes.

Se busca que los paisanos que regresan al país en estas fechas tengan todas las facilidades para cruzar por el territorio nacional.

