En marcha Operativo Guadalupe Reyes

Con motivo de la temporada decembrina y el incremento en la movilidad de personas, autoridades de auxilio y emergencia pusieron en marcha el Operativo Guadalupe Reyes, el cual se mantendrá activo hasta el próximo 7 de enero, informó Julian Barajas, coordinador de comunicación e imagen de la Cruz Roja Mexicana.

El operativo tiene como principal objetivo reforzar la vigilancia en las carreteras que conectan a la ciudad con Monterrey, Matamoros y San Fernando, así como brindar atención oportuna ante la alta afluencia de paisanos y migrantes que cruzan al país para visitar a sus familias durante las fiestas.

Barajas explicó que, aunque durante este periodo disminuye ligeramente el tráfico dentro de la ciudad debido a las vacaciones, se incrementa el tránsito en tramos carreteros, por lo que se activó un mayor número de voluntarios paramédicos y se pusieron a disposición unidades de emergencia adicionales para responder a cualquier eventualidad.

Señaló que el operativo se realiza en coordinación con autoridades municipales, así como Protección Civil local y regional, con el fin de atender de manera eficiente todos los servicios de emergencia que se presenten. No obstante, reconoció que en las últimas semanas se ha registrado un incremento del 40% en accidentes vehiculares, especialmente durante diciembre.

Destacó que la última semana de noviembre y los primeros días del mes actual han dejado cifras preocupantes, con la pérdida de vidas humanas, en su mayoría jóvenes, debido a accidentes donde se combinó el consumo de alcohol y el volante."Son hechos que dejan una huella profunda en la comunidad, porque se trata de jóvenes que pierden la vida de manera trágica, algo que pudo haberse evitado", lamentó.

APÚNTELE