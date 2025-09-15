Alistan operativo para impedir otro desastre

Para evitar en Reynosa una tragedia grave como la que en días pasados ocurrió en Ixtapalapa en la ciudad de México, donde una pipa de gas explotó con un saldo de 13 personas fallecidas y más de 50 lesionados hasta ahora, autoridades de Protección Civil Estatal y de esta ciudad fronteriza anunciaron un operativo de verificación de los establecimientos dedicados a la venta y distribución de gas butano, así como a las pipas.

"Se está regulando a todo este tipo de comercios, como por parte de Protección Civil del Estado, así como Protección Civil Municipal, y bueno, que cuenten con las medidas de seguridad y sobre todo que cuenten con las condiciones aptas para poder operar, porque no queremos que pase una situación similar a la que pasó en la Ciudad de México", declaró Javier Lam, director de Protección Civil Municipal.

Señaló que ya se tiene una serie de establecimientos identificados, los mismos que estarán visitando a través de estos operativos para asegurar que tanto sus instalaciones como sus unidades cuenten con las medidas de seguridad correspondientes y se encuentren en óptimas condiciones para operar, esto a fin de evitar alguna fuga u otro accidente que pudiera llegar a suceder.

Aseguró que trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Tránsito y Vialidad, esto a fin de regular todo tipo de situaciones.