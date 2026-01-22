Operan sin director tres escuelas secundarias

Hacen falta directores en tres escuelas secundarias generales sin que hasta el momento hayan llegado quienes habrán de encargarse de ocupar su lugar.

"Las secundarias que no tienen actualmente un directivo es la Carmen Serdán 6, la 10 Ana Teresa Luebbert y la 14 Dr. Norberto Treviño Zapata", dijo Víctor Galiano Cortez, supervisor escolar de la Zona 11 de Escuelas Secundarias Generales en Reynosa.

"Es importante señalar que es muy necesaria que exista una cabeza al frente de una escuela como el caso de las ya mencionadas, para tomar algunas decisiones que demanden las circunstancias", agregó.

Víctor Galiano Cortez.

Ya se hicieron las gestiones correspondientes y se está en espera de que las autoridades de Educación estatal den respuesta a esta situación.

En lo que se refiere a la Carmen Serdán 6, ya tiene desde abril del año pasado en que quedó acéfala la dirección tras el fallecimiento de quien ocupaba el puesto.

Galiano Cortez también mencionó que también hay necesidad de docentes en algunos planteles del ramo y que de igual manera se encuentran en espera de que se lleven a cabo las asignaciones correspondientes.



