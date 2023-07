Tendrá ola de calor un ´efecto dominó´

"No es que no vaya a haber, sino que será menos la oferta y mayor el precio en productos básicos como el tomate, la cebolla, el chile, todo lo que es legumbres". Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos

El Mañana / Staff.- Con las altas temperaturas que se han estado presentando se prevé que haya menos producción de muchos productos, lo que va a ocasionar que haya mayor demanda, pero menor oferta, y generar con ello un repunte de precios y encarecimientos.

IMPACTO

La onda cálida trae consigo, además de los constantes apagones y cortes de suministro de energía eléctrica y agua, un impacto en la economía del ciudadano de a pie, desde el aumento en el uso de la electricidad, así como afectación en la producción.

Estos cortes de energía se han presentado en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Querétaro, Veracruz y Yucatán, entre otros, al sufrir apagones "intermitentes", los cuales ocasionan afectaciones en empresas, y de manera indirecta, al campo.

Derivado de lo anterior, diversos productos están registrando, en las últimas semanas, un incremento en sus precios por la onda de calor que escasea el agua, y los productores deben pagar para regar sus parcelas, lo que encarece el costo final del producto, indicó Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos.

Señaló que los productos como tomate, cebolla, calabacita, chile, entre otros, son los que han registrado un aumento en sus precios en el mercado, y por ende, perjudican el bolsillo de las amas de casa, principalmente, al momento de adquirirlos.

González Cavazos comentó que aunque todavía no se ve reflejado el desabasto porque hay cosechas en proceso, hay inventarios suficientes, pero sí se prevé que a partir de la próxima semana empiezan los problemas de abasto en estos productos básicos.

"No es que no vaya a haber, sino que será menos la oferta y mayor el precio; serían los productos básicos como el tomate, la cebolla, el chile, el repollo, en sí, todo lo que es legumbres. Es muy probable que esos productos tiendan a subir aún más porque su maduración se va a acelerar y tendrá como consecuencia que tengan menos vida de anaquel, no pueden durar tanto en exhibición, es menos calidad y más caro", indicó la fuente.

"En la producción de muchos productos del campo va a haber problemas de calidad, sí va a haber problemas con poca vida o con poca duración de madurez, también nos va a pegar", expresó.

Señaló que con las altas temperaturas se afecta la maduración, que es más rápida, sobre todo en diversos productos que no requieren tanto calor para ello, como el plátano, la papaya, el tomate, todo lo que son frutas y verduras, que son productos frescos, así como las hortalizas, que tienen una vida de presentación corta de entre 24, 48 y 72 horas, y si siguen los apagones va a complicar aún más la situación.

VIENEN DEL INTERIOR DEL PAÍS

Santiago González Cavazos explicó que casi todos los productos perecederos vienen de otras partes del país, porque en Reynosa casi no se produce nada, es muy poco lo que se da en la región, todo viene del centro y sur del país.

"Y el problema es que el calor se está presentando a nivel nacional. Nosotros, normalmente, surtimos en Monterrey, son distancias cortas, pero hay locatarios que traen productos de Chihuahua, de San Luis Potosí, de Torreón, de Veracruz, de Tabasco, y son distancias muy largas, y aunque vienen en refrigeración, el problema es que no van a aguantar tanto en anaquel, ya que dependiendo del producto serían entre tres y cuatro días, por eso aumenta el precio, porque va a aumentar la merma", recalcó.

APAGONES SÍ AFECTAN

El vocero de la Central de Abastos explicó que sí enfrentaron de dos o tres apagones de alrededor de cuatro horas cada uno en las últimas dos semanas, con consecuencias que se proyectan en la maduración de mercancías y problemas de refrigeración para los productos cárnicos, principalmente. "Afortunadamente, son lapsos cortos de tres o cuatro horas; sí se prevé que derivado de estos calores vaya a haber menos producción de muchos productos, todo el producto del campo se va a ver afectado", finalizó.