Alarma por ola de contagios de la enfermedad boca-mano-pie

La Secretaría de Salud en Tamaulipas confirmó 56 casos de la enfermedad boca-mano-pie o virus Coxasckie en escuelas de varios municipios entre ellos Reynosa.

Y aunque la titular de Salud a nivel local, Iliana Villarreal Cantú dijo que no tenía notificación alguna, en escuelas se confirmaron 26 casos en esta frontera.

El brote ya generó un clima de profunda preocupación entre madres y padres de familia, pues los casos van aumentando cada vez más, sobre todo en algunos jardines de niños de Reynosa.

En Reynosa, la (Enfermedad Mano-Pie-Boca) ha generado ya un clima de honda preocupación. Tan sólo en un kínder, ya hay 26 casos confirmados.

Los casos surgieron desde finales de septiembre y tan sólo en el Jardín de Niños Juan Escutia de la colonia Benito Juárez Sector Tres, ya sumaban hasta ayer lunes 26 casos, que fueron reportados desde la semana pasada ante el Distrito de Salud IV (antes Jurisdicción Sanitaria IV).

Autoridades de Salud encabezadas por Iliana Villarreal Cantú habrían dicho apenas hace un par de días que no tenían reporte de casos confirmados, información que desató una serie de críticas en redes sociales, y algunos internautas con sus comentarios desmintieron la versión oficial.

Por su parte, en el kínder en mención, su directora Aracely Pérez Rubio, sostuvo que ahí se han registrado 26 casos del padecimiento, por lo que los estudiantes permanecen resguardados en sus casas y regresarán a clases una vez que sean dados de alta por un médico, esto para evitar más posibles contagios.

Aquí tenemos hasta ahora 26 casos confirmados del padecimiento, de lo cual se hizo el reporte desde la semana pasada al Distrito de Salud IV, antes conocida como Jurisdicción Sanitaria y el Centro de Salud Rector”, Aracely Pérez Rubio directora del Jardín de Niños Juan Escutia.

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD?

El padecimiento conocido como `Enfermedad Mano-pie-Boca´, tiene como síntomas fiebre, dolor de garganta, lesiones vesiculares en boca, manos, pies o glúteos así como malestar general y aunque es altamente contagiosa, no se ha documentado mortalidad significativa en los brotes recientes y suele ser infección autolimitada, dicen por su parte en un comunicado de la Secretaría de Salud sobre la (EMPB), causada principalmente por los virus Coxsackie A16 y enterovirus 71, los cuales afectan sobre todo a menores de cinco años. En el estado se tenían reportados 44 casos.

REPORTARON

“Se hizo la semana pasada el reporte ante las autoridades de Salud que dispusieron labores de fumigación del plantel, trabajos que se llevaron a cabo el pasado viernes como forma de romper la cadena de contagios. Nosotros por nuestra parte, con el apoyo de madres y padres de familia, procedimos a sanitizar las instalaciones”, dijo más adelante.

“Ahí mismo nos dieron indicaciones para padres y madres de familia por cuanto a que sus hijos deben lavarse correctamente y de manera frecuente las manos con agua y jabón para evitar también posibles contagios”, señaló.

SUSPENDEN CLASES

En la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto de la colonia Aztlán, se suspendieron las clases presenciales el día de ayer lunes, para dar paso a trabajos de sanitización tanto en salones de clase así como en áreas administrativas y demás.

Alicia Pizaña Navarro, titular del CREDE (Centro Regional de Desarrollo Educativo) en esta ciudad, hizo saber que en la primaria Carrillo Puerto sí hubo clases, pero por la vía digital el mismo lunes que cerraron el plantel por las labores de limpieza.

ATIENDEN DOS MÁS EN LA CRUZ ROJA LOCAL

Por Ana De León

El Mañana / Staff

Hasta el momento se reportan dos casos del virus conocido como manos, pies, boca, atendidos por personal médico de la Cruz Roja mexicana, delegación Reynosa.

A pesar de que, al tratarse de manera correcta, la recuperación en los pacientes tardará entre 7 y 10 días, alerta la facilidad con la que este puede transmitirse entre los menores, principalmente en edad preescolar.

Kimberly Sahori González, médico de la Cruz Roja.

“Hemos recibido hasta el momento dos casos de este virus, que es el virus que se le conoce de manos, pies, boca, pues sabemos que en esta edad más que nada en lo que son los niños, porque más están en contacto con otros niños en los kínder, en las primarias; son más propensos a contagiarse de este virus, que principalmente es por la aparición de unos granitos en lo que son las palmas de los pies, de las manos, y aparecen en lo que es la boquita, como también pueden aparecer en otras partes de nuestro cuerpo, pero con predominio más en palmas, planta de los pies y boquita”, refirió Kimberly Sahori Gonzalez, médico de la Cruz Roja.

Destaco que se trata de un virus que entrará y saldrá de nuestro cuerpo sin que se requiera algún tipo de medicamento como antibióticos; únicamente se necesita tomar medidas generales para ayudar a los niños a que disminuya la comezón e irritación.

Este inicia con la aparición de granitos en la planta de los pies, palma de las manos y alrededor de la boca principalmente; estos pueden ir acompañados de fiebre, irritación en garganta; “no se requiere nada más que higiene, lavado de manos, porque este virus se puede contagiar con la saliva, normalmente siempre se da en niños, pero también existen casos en adultos”.

Si el menor llega a presentar estos síntomas, sugiere a los padres acudir a consulta para que se realice una valoración; además, dijo que es importante mantener tanto prendas como sábanas o cobijas limpias, ya que el virus permanece en el ambiente.