Ofrece UTTN salud visual a sus alumnos

Este lunes dio inicio la campaña de Salud Visual " Ojo con tu salud ". El módulo fue instalado en el Centro de Información Tecnológica, de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte , con el objetivo de ofrecer a sus alumnos una atención especializada a bajo costo.



Cabe señalar que se estará ofreciendo a los universitarios armazones gratuitos y a precios bajos, esto con la finalidad de velar por el bienestar de los futuros profesionistas, brindándoles distintos apoyos y facilidades, evitando, así, que esta necesidad represente un golpe a su economía.

Decenas de estudiantes aprovechan las facilidades que otorga esta institución educativa para el cuidado de su salud visual.

Asimismo, se extiende la invitación a toda la comunidad estudiantil, a que no pierda la oportunidad y acuda a revisar su salud visual.



