Ofrece UTTN salud visual a sus alumnos

Ofrece UTTN salud visual a sus alumnosEste lunes dio inicio la campaña de Salud Visual "Ojo con tu salud"
Este lunes dio inicio la campaña de Salud Visual "Ojo con tu salud". El módulo fue instalado en el Centro de Información Tecnológica, de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, con el objetivo de ofrecer a sus alumnos una atención especializada a bajo costo.
Cabe señalar que se estará ofreciendo a los universitarios armazones gratuitos y a precios bajos, esto con la finalidad de velar por el bienestar de los futuros profesionistas, brindándoles distintos apoyos y facilidades, evitando, así, que esta necesidad represente un golpe a su economía.
Decenas de estudiantes aprovechan las facilidades que otorga esta institución educativa para el cuidado de su salud visual.
Asimismo, se extiende la invitación a toda la comunidad estudiantil, a que no pierda la oportunidad y acuda a revisar su salud visual.