Ofrece Infonavit crédito de mejora para la casa

Los trabajadores de Reynosa cuentan con una nueva alternativa de crédito otorgada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que permite reparar, ampliar o mejorar su vivienda sin que ésta quede como garantía.

Este crédito no hipotecario está diseñado para quienes desean renovar su hogar de manera segura y flexible. Los montos disponibles van desde $10,318 hasta $163,030, dependiendo del saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda del trabajador, y se pueden usar para cambiar pisos, muebles de cocina y baño, pintar, impermeabilizar o incluso renovar el jardín.

Según la información proporcionada por Infonavit, quienes opten por montos menores a $41,273 podrán pagar el crédito a una tasa de 10% anual fija, con plazos de entre uno y cinco años. Para montos mayores, la tasa es de 11% anual fija, con plazos de hasta 10 años.

El crédito se otorga de manera individual y está disponible para viviendas a nombre del trabajador o de familiares cercanos. Además, hasta un 30% del monto del crédito puede destinarse a gastos notariales si se busca regularizar la propiedad.

Entre los requisitos destacan: ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore con registros biométricos actualizados, autorizar la consulta en Buró de Crédito y no tener otro crédito vigente con Infonavit.

Para los trabajadores de Reynosa, este programa representa una oportunidad para mejorar su calidad de vida sin comprometer su patrimonio. Los interesados pueden conocer el monto al que acceden y los detalles del crédito ingresando a Mi Cuenta Infonavit o acudiendo al centro de atención INFONAVIT mas próximo en su localidad para atención mas personalizada.



