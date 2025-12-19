Atención continua en el SAT durante periodo vacacional

Durante el periodo vacacional se mantendrá la atención continua a los contribuyentes en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria en Reynosa.

Las personas que cuenten con citas programadas podrán acudir a realizar sus trámites de manera presencial sin contratiempos.

¿Qué días no habrá atención en el SAT?

La autoridad fiscal precisó que únicamente no habrá servicio los días considerados como descanso oficial, el 25 de diciembre y el 01 de enero, de acuerdo con la normatividad vigente, pero fuera de estas fechas, la atención se brindará con normalidad.

Servicios digitales disponibles para contribuyentes

Asimismo, el SAT recordó que cuenta con una amplia gama de servicios digitales que permiten realizar diversos trámites sin necesidad de acudir físicamente a una oficina, como la generación o renovación de la Contraseña, la renovación de la e.firma y la actualización de datos fiscales.

A través de la Oficina Virtual, los contribuyentes pueden efectuar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes para personas físicas, incluidos mexicanos residentes en el extranjero, asalariados o personas sin obligaciones fiscales, además de cambio de domicilio, corrección o modificación de nombre, incorporación o corrección de la CURP, obtención de constancias y apoyo para la recuperación de la Contraseña.

Detalles sobre citas programadas en oficinas del SAT

En estas vacaciones, el Servicio de Administración Tributario, se mantiene trabajando, a fin de que se puedan hacer los trámites pendientes.