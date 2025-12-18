Trabajará con guardias la Oficialía del Registro Civil

A partir de hoy jueves 18 de diciembre, la Oficialía Segunda del Registro Civil de Reynosa empezará a trabajar con guardias, pues el grueso del personal ya se encuentra disfrutando las vacaciones decembrinas y de inicio de año 2026. El período de descanso terminará el 4 de enero.

Oscar Federico De la Garza García, titular de la misma oficina, informó que la dependencia no cerrará sus puertas por lo que las personas que requieran de algún tipo de trámite como casamientos, registro de recién nacidos así como entrega de actas y otros más, podrán acudir y aquí serán atendidos.

Dijo también que el horario de labores se reducirá durante las vacaciones, pues atenderán de 9 a 14:00 Horas de lunes a viernes.

A partir del 5 de enero, fecha en la que se reincorporarán a su trabajo quienes ya se encuentran de descanso, el horario de atención volverá a ser de 7:00 a 16:00 Horas.

Fue precisamente hoy miércoles cuando empezaron a vacacionar la gran mayoría de los elementos que prestan sus servicios en esta oficina, indicó De la Garza García.

Mientras tanto, sarà personal de guardia quien se encargará de atender a las personas que acudan en estos días de diciembre, fin de año e inicio del próximo año, a solicitar algún tipo de servicio, apuntó el titular de la Segunda Oficialía del Registro Civil.



