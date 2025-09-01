Acercan oportunidades laborales a profesionistas

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas, bajo la dirección de Luis Gerardo Illoldi Reyes, continúa ofreciendo a profesionistas y futuros profesionistas la oportunidad de integrarse al mundo laboral, brindando espacios adecuados donde se logre encontrar la oferta con la demanda, esto con el objetivo de que cada vez sean más los profesionales que realmente puedan ejercer su carrera de acuerdo a su especialidad.

Con acciones coordinadas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se logró llevar a cabo una feria del empleo en la ciudad de Reynosa, la cual contó con la participación de 60 empresas, ofreciendo cerca de 800 vacantes a jóvenes profesionistas que desean obtener su primera oportunidad laboral.

Cabe señalar que estos eventos tienen como principal objetivo brindar seguridad a quienes buscan un empleo, acercando compañías debidamente establecidas que podrán ofrecerles sueldos competitivos y todas las prestaciones de ley.