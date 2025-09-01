Acercan oportunidades laborales a profesionistas

Acercan oportunidades laborales a profesionistasEl Gobierno de Tamaulipas coordina acciones para acercar a jóvenes profesionales con empresas establecidas en la Feria del Empleo de Reynosa.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas, bajo la dirección de Luis Gerardo Illoldi Reyes, continúa ofreciendo a profesionistas y futuros profesionistas la oportunidad de integrarse al mundo laboral, brindando espacios adecuados donde se logre encontrar la oferta con la demanda, esto con el objetivo de que cada vez sean más los profesionales que realmente puedan ejercer su carrera de acuerdo a su especialidad.
Con acciones coordinadas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se logró llevar a cabo una feria del empleo en la ciudad de Reynosa, la cual contó con la participación de 60 empresas, ofreciendo cerca de 800 vacantes a jóvenes profesionistas que desean obtener su primera oportunidad laboral.
Cabe señalar que estos eventos tienen como principal objetivo brindar seguridad a quienes buscan un empleo, acercando compañías debidamente establecidas que podrán ofrecerles sueldos competitivos y todas las prestaciones de ley.
"Como se dice, mi primera chamba es la búsqueda de un objetivo de incorporarse al sector productivo, la vida laboral, de parte de nuestros jóvenes tamaulipecos, nuestros jóvenes de Reynosa. La Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional del Empleo hacemos este esfuerzo para buscar entre todos generar condiciones adecuadas y óptimas para que puedan lograr cada vez una mayor tasa de colocación en el estado", detalló Gerardo Illoldi Reyes.