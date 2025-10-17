Aprovechan amas de casa el tomate barato

Un precio económico y de beneficio para el bolsillo de las familias, es el que se registra del kilo de tomate.

En los centros comerciales, el producto se vende a 11 pesos el kilo, un costo atractivo, ya que normalmente se ofrece desde los 24, 35 y hasta 43 pesos el kilo.

Los costos más baratos que se han registrado en diferentes fechas son de 9, 13 y 19 pesos.

El pasado 6 de octubre, el tomate se vendía en 39 y 29 pesos el kilo, mismos precios que se mantuvieron a finales de septiembre.

"La verdad es un respiro para el bolsillo, porque luego las cosas suben de precio y tenemos que comprar menos", dijo Elizabeth Ramírez.