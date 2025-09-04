Tiene nuevo mando Octava Zona Militar

Bajo los protocolos establecidos, se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta del cargo y protesta de bandera del General de Brigada Guillermo Arellano Morales como nuevo comandante de la Octava Zona Militar en Reynosa, evento que contó con la asistencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes de la sociedad civil, así como mandos militares de distintos municipios de la región.

El evento inicio con los honores correspondientes, para posteriormente continuar con la lectura de la trayectoria profesional del nuevo comandante de la Octava Zona Militar en la que se destaco entre otras, su participación como instructor y coordinador en el Heroico Cuerpo Militar, Escuela Superior de Guerra y Colegio de Defensa, además de formar parte del Estado Mayor en la República de Guatemala, se destaco que ha obtenido todos los ascensos desde subteniente hasta general de brigada y, conforme a las leyes y reglamentos militares, ha ocupado diversos cargos en unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, así como condecoraciones de perseverancia de quinta a primera clase, especial, servicios distinguidos y legiones de honor.

Fue el comandante de la cuarta región militar, quien se encargó de realizar la toma de protesta: "Ciudadano general de brigada del Estado Mayor, Guillermo Arellano Morales, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la Octava Zona Militar, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. —Sí protesto. —Si no lo hicieras así, que la nación se lo demande".

Continuó con la toma de protesta de bandera por parte de la cuarta región militar y, finalmente, distintos mandos militares de municipios como Nuevo Laredo, Matamoros, entre otros, se presentaron ante la nueva autoridad militar.





