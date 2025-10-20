Obstruir tu cochera es ilegal, advierte Tránsito





En Reynosa, estacionarse frente a una cochera —aun cuando sea la del propio domicilio— está considerado como una infracción al Reglamento de Tránsito y Vialidad, lo que podría derivar en una multa o incluso en el arrastre del vehículo al corralón.

Este tema fue expuesto por el regidor Benito Sáenz Varela, integrante de la Comisión de Transporte del Cabildo, quien hizo un llamado de alerta a los automovilistas para evitar esta práctica, al menos mientras no se revisa ni modifica el reglamento vigente.

"¿Cómo se le hace si la cochera es parte de tu propiedad?", cuestionó el edil, al señalar que este es uno de los puntos que deberían analizarse en el Cabildo, a fin de evitar sanciones injustas para quienes estacionan sus vehículos dentro de su propia cochera o justo frente a ella.

De acuerdo con el reglamento actual, la entrada y salida de vehículos debe permanecer libre de obstáculos, independientemente de quién sea el propietario. Es decir, ni los dueños de la vivienda pueden reservar ese espacio para sí mismos, ya que se considera parte de la vía pública.

Sáenz Varela explicó que, por ahora, las disposiciones se aplican con base en la obstrucción del libre tránsito, tanto vehicular como peatonal. Por ello, recomendó a los ciudadanos evitar estacionarse frente a sus cocheras, pues los agentes de Tránsito o las grúas podrían sancionarlos bajo esa justificación.

"El Reglamento tiene como objetivo garantizar la libre circulación en la ciudad. Mientras no se hagan los ajustes necesarios, los conductores deben estar atentos, incluso si dejan su vehículo en lo que consideran su espacio", advirtió el regidor.

De la Comisión del Transporte, el regidor dijo que esta es una de las cosas que hay que cambiar en el Reglamento para no afectar a las personas cuyos automóviles están estacionados en la cochera de su propia casa.

CONFUSIÓN DE LA LEY