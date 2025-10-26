Demandan limpiar el dren lleno de grandes piedras

Cada vez se hace más necesario limpiar tramos del dren Reynosa, porque en su lecho se observan hasta grandes rocas obstruyendo el paso del agua contaminada que circula por ese afluente y que va a parar al canal Anzaldúas y porque aún no termina la temporada de huracanes que concluye el 30 de noviembre del 2025.

A la altura de la colonia Ribereña y Del Valle, pueden verse desde plantas acuáticas, basura y hasta grandes trozos de concreto que ha ido arrastrando la corriente sobre todo cuando presenta una fuerza inusual por las lluvias atípicas que han llegado a registrarse en esta ciudad.

Al decir de vecinos de la Del Valle, es necesario que la instancia gubernamental que corresponda, se dé a la tarea de poner en marcha una labor de limpieza en el interior del mencionado dren, lo mismo que frente a colonias como Rancho Grande, Riberas de Rancho Grande, Leyes de Reforma y otras más, donde la presencia de hierba y arbustos, es notoria.