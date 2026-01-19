Obra a medias de COMAPA pone en riesgo a los vecinos

Vecinos de la colonia Arcoíris denunciaron que, tras realizar trabajos de reparación en una tubería de agua potable, presuntos trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) dejaron la obra inconclusa, abandonando montones de tierra y parte del pavimento dañado.

De acuerdo con los habitantes del sector, al menos tres personas que se identificaron como empleados de la dependencia acudieron al sitio para efectuar la reparación; sin embargo, al ser cuestionados sobre la rehabilitación total del área afectada, respondieron que únicamente cubrirían los huecos con tierra, para después retirarse sin mayor explicación.

Los hechos se registraron el pasado jueves y, hasta el momento, no ha regresado ninguna cuadrilla para concluir los trabajos, situación que mantiene en alerta a los residentes que habitan cerca del tramo ubicado en la esquina de las calles Prisma y Marrón, al considerar que representa un riesgo tanto para su patrimonio como para la seguridad vial.

"Aquí es pasadera de carros y algunos pasan súper recio; ya nos ha tocado ver que por intentar esquivar el montón de tierra se suben a la banqueta y nos da miedo que un día de estos se nos metan a la casa", expresó Emilio Torres, vecino del sector.

Los colonos hicieron un llamado a la COMAPA para que atienda la problemática y concluya la reparación de manera adecuada, a fin de evitar accidentes y mayores afectaciones en la zona.