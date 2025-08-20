Celebra Iglesia reunión regional de obispos

Con la participación de representantes de la Iglesia Católica de Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica, este martes dieron inicio en Costa Rica los trabajos de la XII Reunión Regional de Obispos y Agentes de Pastoral de Movilidad Humana, un espacio de análisis sobre los retos y políticas migratorias que impactan a miles de personas en la región.

Dicha reunión se realizará durante cuatro días en dicho país, donde se analizarán los diversos temas referentes a la movilidad humana.

En este encuentro, se cuenta con la presencia del Cardenal Fabio Baggio, Subsecretario del Dicasterio para el Desarrollo Integral, quien acompaña a los obispos y agentes pastorales, el Obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, así como del Padre Vicario General, Francisco Gallardo.

Durante esta reunión, los asistentes abordarán el tema de las políticas migratorias de diversos países, así como el acompañamiento a los migrantes por parte de la iglesia, entre otros.

Tamaulipas es un estado con frontera que tiene constante migración, así como deportaciones, lo que genera una problemática social y humanitaria.

La iglesia católica brinda apoyo a los migrantes, a través de diversas acciones, por lo que siempre está al pendiente de este tema.



