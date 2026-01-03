Emite el Obispo mensaje de reflexión y esperanza

Al inicio de un nuevo año, el Obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, dirigió un mensaje de reflexión y esperanza, invitando a la comunidad a no dejarse vencer por el desánimo y a recordar la identidad cristiana como hijos de Dios.

Reflexiones del Obispo sobre la identidad cristiana

Señaló que, pese a los retos que enfrenta la sociedad, el mensaje central de la fe, es que todo termina bien al encontrarse con el Niño Jesús. "Comienza un año y quizá lo iniciemos un poco desanimados al ver que costas están difíciles, las cosas están difíciles pero Dios nos anima recordándonos lo que somos, hijos suyos y herederos de su vida por siempre feliz, con él todo acaba bien", dijo en su mensaje.

Lira Rugarcía explicó que la impulsividad suele llevar a las personas a fijarse únicamente en lo negativo, lo que genera desesperación, actitudes defensivas y conflictos innecesarios.

Importancia de no dejarse vencer por el desánimo

Citó a pensadores y santos de la Iglesia para señalar que, cuando se exagera una parte de la realidad y se convierte en un todo, se pierde la capacidad de ver el panorama completo. Finalmente, el Obispo exhortó a la población a no precipitarse, a guardar y meditar las experiencias en el corazón y a convertirse en portadores de la paz de Dios en la familia y en la comunidad.

"Así mirando la realidad de manera más completa podemos decidir mejor y actuar bien, no te precipites, guarda y meditar en tu corazón todas las cosas, así serás capaz de recibir la paz de Dios y de compartirla con tu familia y con los que te rodean recordando que como dice el papa León 14 la bondad es desarmarte", finalizó.