Participa Obispo en jornada de León XIV

Durante su visita al Vaticano, el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, participó en la 111ª Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados, presidida por el Papa León XIV desde la Santa Sede. Estuvo acompañado por el vicario general, rector de la Concatedral y párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa, Francisco Gallardo López, así como por el padre Eduardo González Oropeza.

Desde la Plaza de San Pedro, el obispo Lira Rugarcía grabó un mensaje dirigido a la comunidad católica de la frontera de Tamaulipas, en el que compartió que tuvieron la oportunidad de saludar y conversar con el Santo Padre, a quien expresaron el cariño y respaldo de los fieles de la diócesis a su pontificado.

Asimismo, destacó durante su participación que elevaron una oración por las comunidades que conforman la diócesis, la cual abarca ocho de los principales municipios ubicados entre Tamaulipas y Texas, pidiendo por su fidelidad a la doctrina social de la Iglesia y por la unidad en la esperanza y el amor expresado en los evangelios.

Finalmente, monseñor Lira Rugarcía invitó a los fieles a seguir caminando juntos en la fe y la esperanza, enviando su bendición a toda la comunidad diocesana como signo de comunión y cercanía espiritual con el Papa y la Iglesia universal.



