Asumirá como Obispo José Luis Cerra Luna

Con un amplio programa de actividades religiosas y protocolares, José Luis Cerra Luna conocido en Reynosa por su labor como Párroco y rector de la Concatedral de Reynosa, asumirá formalmente su labor pastoral como nuevo Obispo de la Diócesis de Nogales, designado por el Papa León XIV.

En la ceremonia también está presente Eugenio Andrés Lira Rugarcía, Obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, junto con representantes de la Iglesia católica de distintas regiones.

Hoy miércoles 10 de septiembre se celebrarán los actos oficiales, iniciando en el municipio de Ímuris, en Sonora, donde a las 10:00 horas Monseñor Cerra Luna encabezará un encuentro con feligreses.

Posteriormente, a las 11:00 horas, en la Catedral de Nogales, se realizará el Juramento de Fidelidad y la Profesión de Fe, ceremonia que contará con la presencia del Nuncio Apostólico Joseph Spiteri, representante de la Santa Sede en México, el evento central se llevará a cabo a las 17:00 horas.

Este acto protocolario marcará oficialmente el inicio de su ministerio al frente de la diócesis que comprende 17 municipios de la franja fronteriza, entre ellos Magdalena, Agua Prieta, Cananea, Caborca, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.

Cerra Luna fue sacerdote en la catedral de matamoros, ejerció su ministerio como ecónomo, profesor y director espiritual del seminario de Matamoros, se desempeña como párroco en la parroquia de nuestra señora de la asunción en Matamoros, fue apoderado legal de la diócesis de Matamoros-Reynosa, párroco en la parroquia de nuestra señora de san Juan de los lagos en Río Bravo, Tamaulipas y Párroco de la parroquia de nuestra señora de Guadalupe en Reynosa.

Además fue miembro de los distintos consejos diocesanos y moderador del consejo operativo de protección a niños, niñas y adultos vulnerables de la diócesis, vicario general de la diócesis de matamoros Reynosa y rector de la concatedral de nuestra señora de Guadalupe en Reynosa.