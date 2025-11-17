Va operativo contra motos y automóviles

Es inminente la ejecución de operativos fiscales y de vialidad contra los conductores de motocicletas que no traigan casco, no porten placas, carezcan de licencia o incumplan con la normatividad; incluso se tiene proyectado inmovilizar las motocicletas. Paralelo a esto, se realizarán acciones para regularizar los vehículos razer, ya que en la actualidad el reglamento no los tiene contemplados.

Mientras, de los 200 mil automóviles que circulan en la ciudad alrededor del 40 por ciento no trae placas o trae placas vencidas, por lo que también se les exhorta a pagar.

Estos temas fueron abordados por el jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa, HumbertoValdez Richaud.

Indicó el funcionario estatal que en la actualidad es obsoleto el Reglamento de Tránsito Municipal debido a que no contempla los vehículos razer.

El jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Humberto Valdez Richaud.

"Cada vez hay mas vehículos razer y no están catalogados para placas, no existe la figura para placas", expresó el jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa.

A través de este conducto, el funcionario del Gobierno del Estado envió una propuesta a los miembros el Cabildo para que renueven o actualicen el reglamento municipal.

Recordó que las unidades razer podrían ser anexadas al reglamento local.

Todos los reglamentos son aprobados por la mayoría de los integrantes del Cabildo, por el 50 por ciento de los votos más uno, explicó.

En el caso del Reglamento municipal, hay que recordar que es de años anteriores, por lo que se requiere agregar un punto más en lo que se refiere a los vehículos conocidos como razer, y que cada vez son más en la ciudad, precisó Valdez Ruchaud.





LÍDER EN RECAUDACIÓN

Por otro lado, el jefe de la Oficina Fiscal del Estado comentó que Reynosa es la ciudad con mayor recaudación fiscal de los 43 municipios de Tamaulipas.

Reynosa es la ciudad con mayor población activa. Hay cerca de 200 mil vehículos en el padrón vehicular de Reynosa. De cada 10 vehículos, 5 traen placas legales, 3 con placas vencidas y alrededor de 2 más sin placas, apuntó.

En este sentido, Valdez Richaud destacó que de los 200 mil automóviles que circulan en la ciudad, actualmente alrededor del 40 por ciento no trae placas y trae placas vencidas.

Por esta razón el funcionario estatal exhortó a los contribuyentes parque a la brevedad se acerquen a la Oficina Fiscal del Estado con el propósito de que quienes se encuentran irregulares se regularicen en sus pagos y cumplan con las normas y disposiciones vigentes.

Respecto a las motos, dijo que a los deudores se proyecta detenerlos e inmovilizar la unidad y liberarla hasta que hayan cubierto las multas o sanciones correspondientes, pero que esto se encuentra en estudio.

En seguida habló acerca de los descuentos y las condonaciones que se están aplicando en la Oficina Fiscal del Estado a los deudores: "Todos los vehículos anteriores hasta el año 2010 independientemente de lo que deban, de lo que estén atrasados, a los dueños de esos vehículos con 3 mil 990 pesos que paguen en la Oficina Fiscal se les entrega un juego de placas nuevo y condonación total del adeudo", explicó.

Dijo que hasta el 31 de diciembre todos los vehículos del año 2010 hasta el 2016 con un pago de 5 mi 990 pesos se les hace el canje de placas nuevas y se les hace la condonación total de su adeudo para que se regularicen.