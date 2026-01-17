Nuevo frente frío bajará temperatura a 4 grados

El Frente Frío número 29 impulsado por aire ártico, ingresará a Tamaulipas durante el transcurso de este sábado sábado, generando cambios importantes en las condiciones del clima en Reynosa, ya que el termómetro bajará hasta los 4 grados centígrados.

SÁBADO Y DOMINGO LOS DÍAS MÁS FRÍOS

En Reynosa, para este sábado se esperan máximas de 18 grados centígrados y mínimas de 4 grados con 17 por ciento de posibilidades de lluvia, para el domingo se esperan máximas de 19 grados y mínimas de 5 grados centígrados.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional, informó que de acuerdo con el pronóstico, este sistema ocasionará cielo nublado a medio nublado y evento Norte.

Evitar anafres o fogatas en el interior de la vivienda.

HASTA 2 GRADOS EN ÁREAS RURALES

En la zona norte del estado, el frente frío cruzará durante la madrugada y mañana del sábado, con viento fuerte y un descenso térmico que podría registrar temperaturas mínimas cercanas a los 2 grados centígrados en áreas rurales.

La temperatura se recuperan el próximo lunes 19 de enero con máximas de 24 grados y mínimas de 15 grados, martes 20 de enero con 22 grados centígrados y mínimas de 16 y los siguientes días con temperaturas similares.

Protección Civil exhortó a las familias a tomar precauciones ante las bajas temperaturas y el llamado a reportar cualquier situación de riesgo al 911.

PRIMER FRENTE FRÍO FUERTE

En lo que va de la temporada invernal, es el primero frente frío que dejará el termómetro más bajo, ya que los últimos han dejado solo mañanas y noches frescas y hasta días calurosos.



