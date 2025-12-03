Movimiento Ciudadano respalda a nuevo fiscal

Desde la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, el diputado Juan Carlos Zertuche, reconoció la designación de Jesús Eduardo Govea Orozco como nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, asimismo expresó su confianza en que su llegada marque un avance en materia de seguridad y procuración de justicia en la entidad.

"Reiteramos nuestra total disposición para trabajar de manera coordinada. Deseamos al nuevo Fiscal el mayor de los éxitos en esta encomienda tan importante para las familias tamaulipecas", señaló el diputado.

¿Qué declaró Juan Carlos Zertuche sobre el nuevo Fiscal?

Dijo, la labor del nuevo Fiscal requiere independencia, profesionalismo y transparencia, cualidades que consideró indispensables para recuperar la confianza de la ciudadanía.

"Lo que las y los tamaulipecos esperan es una Fiscalía que investigue, que actúe con rigor, que proteja a las víctimas y que combata la impunidad sin excepciones. Ese debe ser el compromiso central", expresó Zertuche.

Acciones del nuevo Fiscal para mejorar la justicia en Tamaulipas

Finalmente, reiteró que la bancada de Movimiento Ciudadano continuará impulsando iniciativas y reformas orientadas a fortalecer el Estado de derecho, así como la seguridad y la justicia en el estado.