Los usuarios esperan calidad del servicio en el transporte público

Pese a que el incremento al pasaje ya es una realidad en Reynosa, el debate no gira únicamente en torno al costo, sino a lo que los usuarios esperan recibir a cambio. Con la nueva tarifa fijada en 14 pesos, ciudadanos coinciden en que el aumento solo será válido si se traduce en un servicio más digno y eficiente.

¿Cómo afecta el aumento del pasaje a los usuarios?

Para muchos pasajeros, el impacto no se mide peso a peso, sino en el gasto acumulado que representa el transporte en la vida diaria. Familias completas, estudiantes y trabajadores resienten el ajuste, especialmente cuando las unidades continúan presentando fallas mecánicas, falta de limpieza y un trato deficiente por parte de algunos operadores.

Hay quienes consideran que el incremento no va de la mano con la calidad del servicio, ya que las malas condiciones de los camiones, los asientos deteriorados y la forma de conducir hacen que el gasto resulte injustificado, sobre todo cuando se trata de trasladar a toda la familia. A ello se suma el mal estado de las calles en diversas colonias, lo que complica aún más los trayectos.

Desde la perspectiva estudiantil, los usuarios indican que el aumento no se ha aplicado de forma pareja. Algunas unidades aún mantienen tarifas menores, pero el problema surge cuando no se respeta el descuento preferencial. En esos casos, el cobro completo representa una carga para quienes dependen del transporte público para asistir a clases.

Reacciones de los concesionarios ante el incremento

Aunque el ajuste parezca mínimo, el gasto diario termina por afectar la economía del hogar, además, las constantes averías de las unidades generan retrasos y pérdida de tiempo, una situación recurrente que no ha sido atendida pese al aumento en el pasaje.

En respuesta, concesionarios del transporte argumentan que las condiciones de las vialidades dificultan cualquier intento de modernización. Baches, fugas de agua y calles en mal estado provocan un desgaste acelerado de las unidades, lo que eleva los costos de mantenimiento y limita la posibilidad de renovar el parque vehicular.

Expectativas de los ciudadanos sobre el nuevo costo

Mientras tanto, la expectativa ciudadana es clara: que el nuevo costo del pasaje no sea solo un ajuste económico, sino el inicio de mejoras reales para un servicio del que dependen miles de reynosenses todos los días.