El general Guillermo Morales asume mando de zona militar

En una ceremonia oficial realizada en Reynosa, el General de Brigada Guillermo Arellano Morales asumió oficialmente el cargo de comandante de la Octava Zona Militar. El acto contó con la presencia de autoridades militares y civiles, quienes reafirmaron su compromiso de fortalecer la seguridad en la región.

Con una basta experiencia en la milicia, el General Arellano Morales llega a Reynosa con el objetivo de implementar estrategias efectivas para combatir la delincuencia y garantizar la paz en la zona. Durante la ceremonia, el General Arellano destacó la importancia de la colaboración entre las autoridades militares y civiles para lograr la seguridad que los ciudadanos merecen. (Noticia en desarrollo)