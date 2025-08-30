Solicitan apertura de nuevo CAM

Autoridades de la Zona Escolar 17 de Educación Especial e Inclusiva solicitaron a Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas durante su gira por Reynosa, el apoyo para la creación de un CAM (Centro de Atención Múltiple).

La respuesta del mandatario estatal a las solicitantes encabezadas por Martha Elena Zapata Bautista, supervisora de la mencionada zona escolar, fue el de que ya se está trabajando en eso.

Por su parte, autoridades locales dijeron que en 15 días les comunicarán sobre el resolutivo en lo referente al predio que se requiere para la edificación del plantel.

Zapata Bautista ha venido insistiendo en la necesidad de que se cuente con otro CAM, por el rumbo de la carretera Reynosa a Monterrey, dado que el número de educandos que requieren educación especial, está incrementando año con año.

Las escuelas existentes en esta fronteriza ciudad, ya resultan insuficientes para brindar atención a más estudiantes, de ahí la necesidad de tener otra más y de preferencia rumbo a Monterrey porque muchos niños y niñas provienen de colonias situadas por ese sector de Reynosa y enfrentan serias dificultades para llegar por ejemplo al CAM 14.

La supervisora expresó su confianza en que la gestión realizada arrojará buenos resultados.



