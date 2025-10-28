Las panaderías se llenan de olor del pan de muerto

Desde este mes de octubre, los escaparates de panaderías y centros comerciales se llenan del aroma y colorido del pan de muerto, uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos en México.

Pero desde hace algunos años, la tradición se mezcla con sabores, rellenos y presentaciones modernas que han conquistado el paladar. Aunque el clásico pan de muerto con azúcar o ajonjolí sigue siendo el preferido de muchas familias, cada vez son más los consumidores que buscan probar nuevas versiones, desde los rellenos de chocolate, crema pastelera, cajeta, nata, queso con zarzamora o hasta gourmet.

