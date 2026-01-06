Ajustes en tarifas del Registro Civil

Habrá ajustes en tarifas de los trámites que ofrecen las Oficialías del Registro Civil, mismos que podrían empezar a aplicarse en la primer quincena de enero del 2026.

"Es muy posible que nos envíen la comunicación respectiva precisamente para el próximo 15 del presente mes", dijo Oscar Federico De la Garza García, titular de la Oficialía Segunda con sede en Reynosa.

¿Cuáles son los nuevos costos de los trámites?

Refirió que hasta ahora, una acta de nacimiento para persona que se haya registrado en Tamaulipas, tiene un costo de $113.00 pero si la persona se registró en otro estado del país, debe pagar $340.00.

En cuanto a los registros de nacimiento, cuesta hoy en día $1,246.00 en tanto que un divorcio, cuesta $1,020.00.

Detalles sobre el costo de actas de nacimiento y divorcios

Este lunes que fue primer día de labores tras haber concluido las vacaciones decembrinas, de fin de año y de inicio del año nuevo, empezó con buena demanda en cuanto se refiere a registros de nacimientos, pues se concretaron 10 hasta poco después del mediodía, comentó el mismo De la Garza García.

Estimó que en cuestión de días podría incrementar la solicitud de actas de nacimiento tomando en cuenta que a inicios de febrero próximo inicia el programa escolar de inscripciones definitivas, para lo cual las madres y padres de familia ocuparán este tipo de documentos.

Efectivamente, generalmente nos avisan del cambio de tarifas en la primera quincena de enero de cada año.¨