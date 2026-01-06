Va SAT contra contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria anunció que durante 2026 habrá cambios en la forma en que se llevarán a cabo las auditorías fiscales, con el propósito de hacer más transparentes los procesos de fiscalización.

Acciones de la autoridad fiscal

El SAT informó que, en caso de incumplimiento en el pago de impuestos, se realizará únicamente 1 auditoría por contribuyente. Además, en los procesos de revisión solo se solicitará una muestra de las partidas sujetas a fiscalización y no el 100 por ciento de la información, lo que permitirá hacer más eficientes las auditorías.

Detalles sobre las auditorías únicas

La autoridad fiscal detalló que las revisiones se enfocarán principalmente en contribuyentes que celebren operaciones con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen o abusen de deducciones, obtengan ingresos no declarados, abusen de estímulos fiscales, presenten inconsistencias entre importaciones, compras y ventas, importen productos con precios por debajo del mercado.

Enfoque en contribuyentes con irregularidades

De la misma forma, las revisiones van contra los que no paguen retenciones a sus empleados, realicen operaciones con paraísos fiscales, soliciten devoluciones improcedentes o paguen menos impuestos en tasa efectiva en comparación con su sector.