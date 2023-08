Van contra nueva educación

Estén muy al pendiente, no digan no tengo tiempo para saber que le enseñan a sus hijos en la escuela y como se los enseñan y que tú desde tu casa sea el que te encargues de enseñarle sobre todo esos temas, no decimos que no existe o que no deben de existir, pero en la casa nosotros formamos el carácter" Jorge Alberto Negrete Martínez consejero Nacional y Presidente para el Estado de Tamaulipas del ANAUM.

Ante la modificación que se les hizo a los libros de texto en el tema que habla de la sexualidad, la Alianza Nacional Unida de México, llama a los padres de familia a solicitar su carta para poder defenderse ante el regreso a clases, donde se podrá especificar que no autorizan la educación ideológica de la nueva escuela mexicana.

Jorge Alberto Negrete Martínez consejero Nacional y Presidente para el Estado de Tamaulipas de la ANAUM comentó que están en oposición al sistema educativo de la nueva escuela mexicana, sobre todo en el tema de sexualidad e invitó a los padres a que se informen sobre lo que están enseñando a sus hijos en la escuela y como se los enseñan.

Explicó que se tiene una carta que fue elaborada por abogados y especialistas para que los padres la puedan presentar en la dirección o manifestar de acuerdo al amparo que se ha otorgado para que no se entreguen esos libros y no se enseñen esos temas de la manera que viene estipulado.

"Incluso se puede quitar ese tema, tan fácil, va haber se tema, córtenlo, quítenlo, pero no tienen que imprimir todos los libros, pero si quieren reimprimirlos sería una mejor opción, los niños deben ser educados en la sexualidad, esa educación debe empezar en la casa y llegará la edad en la que se debe de tocar en tema en la escuela, en la edad de los 11 años que ellos están empezando la adolescencia y esta habiendo cambios físicos, emocionales en sus vidas, creo es el tiempo, pero en coordinación con los padres, ver lo que se les va a enseñar", recalcó.

LA SEP HACE LO QUE QUIERE

No hubo consenso entre padres, ni agrupaciones, no se escuchó a nadie, pero es la forma de operar del actual gobierno, como pasó con la eliminación de las normas oficiales; y la Secretaria de Educación hace lo que quiere expresó el consejero nacional.

"Si el padre no tiene el tiempo para los hijos y luego el maestro le enseña de una manera equivocada un tema, el niño nuevo va a recoger ideas de sus compañeros y va a poner en práctica de una manera desorganizada lo que aprendieron, que sociedad vamos a tener, por eso creo que hay temas que los maestros deben decir en estas fechas debemos estar colaborando con ustedes porque vamos a tratar estos temas en la escuela y queremos ver como los tratan en la casa, es ahí donde los padres deben estar unidos con los maestros, expresó.

FORMAR A LOS HIJOS DESDE LA CASA

Negrete Martínez señaló que en cuanto los temas de diversidad sexual estos deben ser enseñados por los padres de familia, trabajando en conjunto con la escuela para poder reconstruir el tejido social.

"Y en el tiempo en el que se debe de enseñar, yo creo que en la casa desde el momento que viene un niño y le pintas su cuartito de azul, su ropita azul, sabe que es niño, siendo una niña pintas de rosa, es niña, desde la casa ya le vienes formando, desde que te dan el primer ultrasonido", dijo.

Y argumentó:"Yo invito a los padres para que tengan mucho cuidado con sus hijos, viene una película que dice lo mismo, cuiden mucho a sus hijos, estén muy al pendiente, no digan no tengo tiempo para saber que le enseñan a sus hijos en la escuela y como se los enseñan y que tu desde tu casa sea el que te encargues de enseñarle sobre todo esos temas, no decimos que no existe o que no deben de existir, pero en la casa nosotros formamos el carácter a nuestros hijos".

LO QUE ESTIPULA LA CARTA