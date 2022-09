Padecen también ejidos por las becas ´fantasma´

Al respecto, Eva Reyes González, directora de Desarrollo Rural, dijo que hay comunidades que pagan hasta 500 pesos por traslado, sumando más de cuatro horas en los trayectos de ida y vuelta.

"Esto es algo preocupante y por supuesto que ya estamos buscando la manera de que los afectados de las becas en los ejidos tengan una respuesta clara e inmediata de lo que pasa; hay quienes pagan 500 pesos tan sólo por llegar aquí a la ciudad; ya estamos levantando información acerca de cuántos son los que no tienen depósitos o lo que tienen este lote de tarjetas dañadas".

Mientras tanto, las estadísticas exponen que en el 2022 hubo casi dos mil inscritos a la convocatoria de becas dentro de los ejidos, desde nivel básico, medio, superior, categoría artística o deportiva.

"Tenemos que tener mucho cuidado para que la gente de áreas rurales tenga una atención pronta, porque no están en las mismas condiciones que alguien de la ciudad; allá no hay cajeros, no hay bancos, todo lo tienen que hacer aquí", refirió.