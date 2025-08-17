Tienen 2 meses con problemas de drenaje en la colonia Fuentes

La colonia las Fuentes enfrenta desde hace aproximadamente dos meses complicaciones por trabajos de reparación de tuberías y bacheo en la calle Circuito Independencia, situación que ha generado opiniones encontradas entre los vecinos y cierto riesgo para la comunidad ante la cercanía del inicio del ciclo escolar.

Luis Rodríguez, residente del sector, señaló que las labores se mantienen de manera constante y que la problemática inicial consistía en registros de drenaje obstruidos que provocaban derrames de agua desde las banquetas y alcantarillas. "Ya arreglaron, ya se ve el agua de los drenajes de los registros, ya reemplazaron el tubo y todo se descarga correctamente", explicó. Rodríguez destacó que los trabajos se realizan diariamente, aunque algunos vecinos se han mostrado inconformes por los trabajos de excavación, el lodo y el escombro que queda sobre la calle.

El residente precisó que, pese a la incomodidad generada por la obra, el agua que se acumula en ciertos puntos es limpia, producto de una posible fuga de agua potable, y no aguas residuales.

También advirtió que los montículos de tierra y escombro se mantienen como medida preventiva ante la presencia de vehículos que podrían dañar la zona o incrementar el riesgo de accidentes ya que reporta que vehículos recreativos 4 x 4 han accedido a la zona a conducir de forma peligrosa sobre la obra en proceso, mismos que han tenido que expulsar los vecinos para que no sigan maltratando la obra.

Por otro lado, Reyna Pineda, también vecina de la zona, manifestó su preocupación por el avance lento de los trabajos y las condiciones insalubres que enfrenta la comunidad. "Por la calle Río Bravo corre mucha agua estancada, verde y con zancudos. Además, está la Secundaria Técnica #60 y los jóvenes tendrán que pasar cerca de estas aguas negras al iniciar clases", señaló. La vecina indicó que los cierres de la calle con escombro y los retrasos en la obra aumentan el riesgo de inundaciones, recordando un incidente previo en el que el agua ingresó a su vivienda hasta 1.84 metros, causando pérdida de pertenencias.

El contraste entre ambas percepciones refleja la complejidad de la situación: mientras algunos vecinos reconocen que las reparaciones han avanzado y la funcionalidad de los drenajes se ha restablecido, otros denuncian que los trabajos inconclusos y la acumulación de escombro representan un riesgo para la salud y la seguridad, sobre todo ante lluvias o el regreso a clases.