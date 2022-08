Exhibe la Canirac falta de respuesta

El oficio va dirigido al alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, en atención y copia a la Secretaría del Ayuntamiento, coordinación de Turismo, secretarías de Obras Públicas y la de Desarrollo Económico y a la regidora encargada de la comisión de turismo en cabildo.

El espacio que requieren los restauranteros les permitiría brindar capacitaciones y generar espacios de atención directa.

"Lo que tenemos entendido es que la obra ahorita no se está construyendo porque hubo recortes desde la federación, ojalá que no sea une elefante blanco porque lastimosamente a como van las cosas puede que ocurra así, esta es una obra en la que se ha invertido mucho recurso y no avanza".