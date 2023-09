´Desinterés en Reynosa por discapacidad´: Soto

Discapacidad no es de interés ni voluntad en gobierno de Morena en Reynosa.

El Mañana / Staff.- Eric Soto, presidente de la Asociación Civil "Vida Nueva, Una Luz en la Esclerosis Múltiple", sintetiza la respuesta en torno a la interrogante de por qué razón el Ayuntamiento de Reynosa no ha cumplido con la adecuación del nuevo modelo social para personas con discapacidad: "No les interesa, no hay voluntad", respondió categórico.

LEY

A un año de haber expirado los plazos de tiempo previsto por el Congreso del Estado que aprobó en febrero del 2022 la Ley de Apoyo a Personas con Discapacidad en Tamaulipas, Reynosa ha hecho caso omiso de estas nuevas disposiciones.

Se establece la creación del Reglamento Municipal para Personas con Discapacidad que hasta la fecha sigue sin elaborarse. La creación del Programa Municipal para Apoyo a la Discapacidad, tampoco existe.

Aun más, el compromiso de incrementar a un 5% la nómina municipal, laboral, con personas con discapacidad, sigue igualmente sin atención.

"Son iniciativas y disposiciones que hoy se encuentran en rango de Ley, no es que estemos solicitando consideraciones o favores, es algo que es obligatorio no solo en Reynosa, sino también en los 43 municipios de Tamaulipas".

En Reynosa se estima que hay 96 mil personas con discapacidad, sin sumamos a sus familias el número crece hasta en 350 mil personas, aun siendo un segmento importante de la población para nosotros no hay voluntad ni interés, simplemente no es prioridad los derechos de las personas con discapacidad", asentó.