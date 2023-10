´Se agrava la pobreza´

El Mañana / Staff

Dicen que está disminuyendo la pobreza en México, pero al menos aquí a Reynosa eso no ha llegado aún; aquí hay muchas familias pobres a las que no les alcanza en muchas ocasiones ni para pagar los recibos de luz, el gas doméstico y hasta las inscripciones de sus hijos, por lo que tienen que pedir prestado dinero para salir adelante". Juan CibriÁn Rivera líder del gremio de aseadores de calzado

Entre los trabajadores no se ve que se haya erradicado la pobreza, problema que, al contrario, se ha agravado en los últimos años porque no hay autoridad que ponga freno al alza constante de precios de productos de la canasta básica, gasolina, gas LP, electricidad, entre otros más.

"Si la Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) en México asegura que la pobreza ha disminuido en el país, pues que nos digan dónde, porque eso no ha sucedido aquí en Reynosa. Lo que dicen no son más que cuentas alegres que no van de acuerdo con la realidad que se vive", dijo Juan Cibrián Rivera, secretario general del Sindicato de Aseadores de Calzado en la plaza principal Miguel Hidalgo.

"No podemos decir que ha bajado la pobreza si todo está subiendo de precio y no alcanza el sueldo que devengan muchos trabajadores para mantener a las familias, al grado de que hay ocasiones en que tienen que pedir prestado dinero para pagar los recibos de luz y otros más", indicó el líder sindical.

"Hay varios sectores de la ciudad que están en las mismas condiciones que nosotros, que no hemos podido salir del nivel de humildad en el que nos hemos encontrado por muchos años, y la misma problemática enfrentan sindicatos de trabajadores chicos.

Entre ellos el de fotógrafos, rotulistas y otros que desempeñan oficios como paleteros, eloteros, algunos taqueros, entre otros más que también sufren y en serio para poder salir adelante con los gastos propios de sus hogares", finalizó.