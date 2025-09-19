´No es Fidel Rodríguez aspirante a la diputación´: dirigente del PT en Reynosa

"El Partido del Trabajo desconoce a este "Sr. Mireles"; ni a nivel nacional, ni estatal, ni local lo reconoce", afirmó en entrevista a El Mañana la dirigente del PT en Reynosa, Olalla Yadira Delgadillo Chapa.

Declaró lo anterior al responder a las declaraciones vertidas en días pasados por el Lic. Fidel Rodríguez Mireles, en el sentido de que él es aspirante a la diputado federal por el Distrito Electoral de Reynosa, a invitación de los liderazgos nacionales, estatales y municipales.

Entrevistada en la nueva sede del Partido del Trabajo ubicada en la calle San Luis Potosí, la también regidora Delgadillo Chapa expresó que este Sr. Mireles ni siquiera ha venido al partido a hablar con la dirigencia.

Dijo que a raíz del comentario publicado acerca del "destape" de esta persona, de Ciudad Victoria se comunicó con ella Arsenio Lozano, coordinador de la Comisión Nacional y también del Estado para preguntarle acerca de esta situación, y que ella informó lo que está sucediendo.

"Esta declaración del Sr. Mireles nos tomó por sorpresa, la verdad; ni siquiera está afiliado al Partido del Trabajo".

Si fuera un "destape" como dice él, en donde están los liderazgos nacionales, estatales y locales que le están haciendo la invitación para la candidatura a la diputación federal por Reynosa, preguntó.

Si fuera así, nosotros le daríamos la constancia. Sin embargo aún no solos tiempos políticos para estar haciendo destapes para una diputación federal, agregó la dirigente local Delgadillo Chapa.

"Al Sr. Mireles se le desconoce, ni siquiera es militante del Partido del Trabajo, y todavía no son los tiempos para los destapes", sentenció.

Por último, destacó que cada 15 dias sostienen reuniones con la dirigencia estatal en Ciudad Victoria, y que ahí es donde se van dando a conocer los resultados de os avances del Partido del Trabajo en Reynosa.

Paralelo a esto, en días recientes algunos funcionarios, legisladores y políticos han dado a conocer que aspiran a ser postulados por los partidos a los que pertenecen, a cargos de elección popular, como la presidencia municipal y para diputado, entre otros.